テレビ局の統合、いわゆる「一局二波」を認めるのが適当との提言を取りまとめました。総務省の有識者会議は、同じ地域での二つのテレビ局の経営統合を認めることが適当とする提言を取りまとめました。放送法では放送による表現の自由をできるだけ多くの事業者が担えるよう、一つの事業者が複数のテレビ局を支配することを制限しています。しかし、特に地方では経済が縮小しテレビ局の経営が悪化していることから、こうした規制の緩