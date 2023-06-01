ボートレース大村の「おおむら桜祭り競走イオン大謝恩祭」は３１日、予選最終日となる４日目が行われた。浅見昌克（５６＝埼玉）は前半４Ｒで４コースカドからまくり差し１着をつかむと、後半９Ｒも５コースから鋭くまくり差して２着を確保。６戦３勝２着２回で４位で予選を通過した。タッグを組む４３号機も「調整で足が良くなった。タイムが出ていたし、全体に良くなった。調整が合えば行き足がいい」と好仕上がりだ。