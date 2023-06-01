タレントの王林が３月いっぱいで所属事務所を退所したことが３１日、分かった。所属事務所・ボンドが公式サイトで発表した。同サイトでは「弊社所属王林との専属契約に関するお知らせ」の表題のもと、「この度、王林は２０２６年３月３１日をもちまして、契約満了により弊社を退社いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。続けて「これまで支えてくださった関係者の皆様、そしてファンの皆様に、心より御礼申し上げま