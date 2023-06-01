高野豆腐をころもに使った、ちょっと新しいえび団子。外はさくっと、中はふんわり。プリプリのえびと軽やかな食感のコントラストが楽しめます。えびのうまみとほどよい塩けで、ついもうひとつと手がのびるおいしさ。ひとつずつつまみやすく、おつまみにもお弁当にもぴったりです。『高野豆腐のさくふわ海老団子』のレシピ材料（2人分）むきえび……150g 高野豆腐……2個（約30g） 〈たね用〉しょうがのみじん切り……1かけ分 溶