NY株式31日（NY時間11:12）（日本時間00:12） ダウ平均45732.50（+516.36+1.14%） ナスダック21178.75（+384.11+1.85%） CME日経平均先物51790（大証終比：+630+1.22%） 欧州株式31日GMT15:12 英FT100 10185.85（+57.89+0.57%） 独DAX 22716.59（+153.71+0.68%） 仏CAC40 7813.12（+40.67+0.52%） 米国債利回り 2年債 3.793（-0.035） 10年債 4.327（-0.022） 30年債