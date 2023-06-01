元駐イラン大使の斉藤貢氏と明海大教授の小谷哲男氏が３１日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、イラン情勢を巡る米国とイランの姿勢を議論した。斉藤氏は、イランのホルムズ海峡の封鎖で原油価格が上昇する一方、トランプ大統領の支持率が下がっていることを踏まえ、「イランはこのままトランプ氏に圧力をかけ続けるだろう」と述べた。小谷氏は米国について「何をやっても八方ふさがり」と指摘したうえで、「（イラン