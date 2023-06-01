中国外務省は3月31日、中国の船3隻が最近、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を通過したことを明らかにしました。中国外務省の報道官は、会見で「最近、中国の船3隻がホルムズ海峡を通過した」と明らかにしました。船が通過した具体的な日時やタンカーなど船の種類には触れませんでした。また報道官は、ホルムズ海峡について「国際貨物やエネルギーの重要なルート」と述べて、中国として改めて停戦を呼びかけました。イランのアラグ