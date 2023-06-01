泥酔していた女性を車に連れ込んで性的暴行を加えたうえ、その様子を撮影した疑いで51歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】面識のない女性を車に連れ込み性的暴行 スマートフォンで撮影も 51歳男を逮捕「相手は同意していた」と容疑を一部否認 逮捕されたのは愛知県扶桑町の自営業・福島康之容疑者（51）で去年6月、名古屋市中区で泥酔していた面識のない当時31歳の女性を車に連れ込んで路上に移動し、車内で性的暴