原子力発電所から出る使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設（青森県むつ市）について、青森県の宮下宗一郎知事は３１日、２０２６年度の新規搬入を認めないと正式に表明した。燃料の搬出先となる再処理工場（同県六ヶ所村）の認可審査の遅れが理由。施設を利用する東京電力ホールディングスは２６年度に計６０トンの搬入を予定していた。中間貯蔵施設は２４年１１月に操業を始め、現在計３６トンを保管。燃料は日本原燃が