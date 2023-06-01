福岡移転後初のリーグ３連覇を目指すソフトバンクは３１日、楽天戦（楽天モバイル）に４―２の逆転勝ちを収め、開幕４連勝を飾った。王者の強さを象徴するような４試合連続の逆転勝ち。この日も要所で試合巧者ぶりが光った。２回の攻撃で、無死満塁を生かせず無得点。野村勇の痛烈な打球が三塁手の正面を突くハードラックな併殺で先制機を逸し、不穏な空気が漂った。ただ、直後に相手も併殺で好機をつぶし、主導権を完全につか