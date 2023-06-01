文藝天国が、新曲「雲海」を本日リリースした。今作「雲海」では、春の「芽吹き」を思わせる湿度のあるクリーントーンと、静謐かつ灼熱を纏ったハイゲインサウンドの対比、広大な空間を支配する“春のロックバラード”に仕上がったとのこと。◆◆◆◾️音楽作家 ko shinonome 本人コメント私は、穏やかで優しさに溢れた春という季節を「待ち焦がれる」ような作品を、これまでいくつも書いてきました