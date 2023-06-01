iriが、10周年イヤー初リリースとなる新曲「力説」を本日配信リリースした。本楽曲は、iriの作品で幾度も作曲・編曲を手がけてきた盟友・TAARをアレンジャーに迎え、iriの弾き語りのアイデアをベースに制作をスタートしたという。ドラムに河村“カースケ”智康、ベースに三浦淳悟（ペトロールズ）、キーボードに村岡夏彦らサポートメンバーを迎え、丁寧にバンドアンサンブルを作り上げた。あたたかな空気をまとった、どこか懐かし