the telephonesが、結成20周年を記念して制作したコラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』のリリースに先駆け、「IKITAI DISCO feat. HIROKI & NAOTO from ORANGE RANGE」を先行配信リリースした。そして本日20時からは、the telephonesの公式YouTubeチャンネルにてMVをプレミア公開される。the telephonesとORANGE RANGEのHIROKI / NAOTOが宇宙船で“ミラーボール星”を目指すストーリーを、往年のSF映画を彷彿