BABYMETALが、毎年恒例となっている4月1日「FOX DAY」に、“メタルの神・キツネ様からのお告げ”により2026年の活動予定を発表した。すでに発表されているヨーロッパツアーに加え、新たに北米および中南米を巡るワールドツアーの開催が明らかに。さらに、新たなアーティスト写真も解禁された。また、BABYMETAL初のデラックス・アルバム『METAL FORTH (DELUXE EDITION)』が、6月26日に全世界同時リリースされることが決定した2025年