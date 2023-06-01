Omoinotakeが、新曲「ペトリコール (feat. 小笹大輔)」を本日配信リリースした。本楽曲は、Omoinotakeと旧知の仲であるOfficial髭男dismのギタリスト・小笹大輔をゲストに迎え、お互いのルーツであるラウドロックやエモを基軸に制作された楽曲だという。バンドとして初めてギタリストを迎えた作品となっており、隣り合って過ごした記憶や情景、時を経たからこそ紡げる関係性への想いを描いているとのことだ。◆◆