KANA-BOONが、2025年12月24日にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて披露した「シルエット New Go-Line ver.」の一発撮りパフォーマンスの音源を本日配信リリースした。2014年にリリースされ、SNSでのバイラルを発端に11年越しのリバイバルヒットとなった、KANA-BOONの代表曲「シルエット」。今回音源化されたスペシャルバージョンの演奏終盤には新たな歌詞が追加されており、KANA-BOONの盟友であるバンド仲間である三原健司（