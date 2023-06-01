アメリカのトランプ大統領は、イギリスのチャールズ国王夫妻が4月27日から30日までアメリカを国賓として訪問すると発表しました。これはトランプ大統領が31日、SNSに投稿して明らかにしたものです。4月28日にはホワイトハウスで晩さん会を開催するとしています。トランプ大統領は「アメリカの建国250周年を記念する今年、この記念すべき行事はさらに特別なものとなるでしょう」と書き込みました。ただ、トランプ氏はこのところ、イ