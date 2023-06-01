な～んとなく、ここ4～5カ月で急激にGoogle検索の「AIによる概要（AI Overviews）」が俺的に役立ちまくりとなった。昔ながらのスタイルでWebブラウザにてGoogle検索を行うと、検索結果の冒頭に「検索結果をAIがまとめた概要」が表示されるというもの。現在ではおなじみの検索スタイルとなりつつある。 WebブラウザSafariでGoogle検索を行っている様子。標準的なGoogleアカウント設定では、検索結果冒頭に「AIに