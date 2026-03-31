アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWジョアン・フェリックスは、昨夏のチェルシー退団が正しい決断だったと確信している。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。プロキャリアをスタートしたベンフィカで次代を担うスーパースター候補として大きな注目を集めたフェリックス。その後、紆余曲折を経験したアトレティコ・マドリードでのプレーを経て2023年1月にチェルシーへレンタル移籍で加入。その翌年はアトレティコから