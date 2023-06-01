【ロンドン、ワシントン共同】トランプ米大統領は31日、自身の交流サイト（SNS）で、チャールズ英国王夫妻が4月27〜30日に米国を国賓として訪問すると発表した。28日にはホワイトハウスで晩さん会を開催。今年は米国が英国から独立して250年に当たり、トランプ氏は「いっそう特別なものになる」と強調した。トランプ氏はイラン攻撃を巡り英国の対応を激しく批判しており、両国関係がぎくしゃくする中での訪問になる。英国内で