【サンリオキャラクターズ はーとのこあくま】 4月中旬 発売予定 価格：1回300円 ハローキティ タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ はーとのこあくま」を4月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、おそろいの角カチューシャを付けた、小悪魔モチーフのサンリオキャラクターズマス