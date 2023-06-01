ヘアビューティコスメブランド「ルシードエル」の新CMにBTSのJINが出演する。株式会社マンダムが展開するヘアビューティコスメブランド「ルシードエル」は、「アルガンリッチオイルシリーズ」の新CM『ルシードエル「アルガンリッチオイルシリーズ」』篇を、4月1日（水）よりWEB上にて公開、4月23日（木）より地上波にて放送を開始する。【写真】JIN、突然の“水着ショット”新CMには「ルシードエル アールイーシリーズ」に引き続き