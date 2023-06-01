【トイライズ ガオガイガー】 2026年9月下旬 発売予定 価格：28,600円 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK（ティースパーク）」は、タカラトミーが持つ豊富な経験と知識を注ぎ込んだプロダクト「トイライズ」シリーズで、「ガオガイガー」を商品化。2026年9月下旬に発売を予定し、価格は28,600円