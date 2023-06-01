【「キャッツ・アイ」来生 泪】 4月1日 発売 価格：6,490円 ハセガワは、レジンキット「『キャッツ・アイ』来生 泪」を4月1日に発売する。価格は6,490円。 本製品は、新作アニメ「キャッツ・アイ」より、来生 泪をキャッツスーツ姿でレジンキット化したもの。原型製作はあらけん氏が担当しており、瞳デカールが付属する。 (C) 北条司／コアミックス ※発売