【IMS 1/100 KOG-AT =デルタ・ベルン 4100=（限定版）】 予約期間：4月1日～5月6日 価格：12,100円 ボークスは、プラモデル「IMS 1/100 KOG-AT =デルタ・ベルン 4100=（限定版）」の予約を4月1日から5月6日まで全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて受け付ける。価格は12