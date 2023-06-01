【ミニ クーパー スポーツパックリミテッド “アマランスパープル” （1998）】 4月1日 発売 価格：3,850円 ハセガワは、プラモデル「ミニ クーパー スポーツパックリミテッド “アマランスパープル” （1998）」を4月1日に発売する。価格は3,850円。 本商品は、1998年に発売された「ミニ クーパー スポー