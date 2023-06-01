俳優の前田航基・前田旺志郎が、3月31日をもって松竹エンタテインメントとの専属契約を終了した。同日、事務所の公式サイトで発表された。【写真】「お兄さん久々」「揃ってる！」“まえだまえだ”航基＆旺志郎、久々の兄弟ショット※3・4枚目2人は子役時代に、お笑いコンビ「まえだまえだ」を結成。小学生の兄弟漫才コンビとして2007年の『M-1グランプリ』に出場し、2011年には是枝裕和監督が手がけた映画『奇跡』でW主演を