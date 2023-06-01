２０２５年度の最低賃金（時給）は３１日、改定額の適用時期が最も遅い秋田県で前年度比８０円増の１０３１円に引き上げられ、全都道府県で１０００円超となった。雇用主らへの配慮から改定額の適用時期を遅らせた地域が相次いだことに、労働者からは「賃上げ効果が薄れる」と不満の声も漏れている。秋田県労働組合総連合はこの日、秋田市の駅前で街頭活動を行い、適用の遅れが労働者たちの不利益になっていると訴えた。県労