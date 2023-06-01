タレントの王林（２７）が、３月３１日付で所属事務所「株式会社ボンド」との契約を終了し、退所したことが１日、分かった。同社が公式サイトで発表した。今後は、過去に在籍しその後も業務提携を続けてきた地元・青森の「リンゴミュージック」に復帰し、芸能活動は継続する。関係者によると、王林は以前から音楽やファッションを中心とした活動を希望しており、今回、契約満了のタイミングで今後の活動について話し合った結果