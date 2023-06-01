タレントの王林（27）が、3月31日をもって所属事務所を契約満了により、退社した。所属事務所が公式サイトで発表した。【写真】「エロカワ」“くっきり” 大胆に美バストをのぞかせた王林サイトでは「今後、王林は新たなステージで活躍してまいりますが、その歩みをどうか温かく見守っていただけますと幸いです。また、弊社所属タレントへの変わらぬご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。ボンドは、これからも王林の