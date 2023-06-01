３１日の東京株式市場は、中東情勢の不透明感や原油価格の高騰を受け、日経平均株価（２２５種）の終値が前日比８２２円１３銭安の５万１０６３円７２銭となった。４営業日連続の下落で年初来の最安値となり、下げ幅は一時１３００円を超えた。前日の米ハイテク株安を受け、東京市場でも半導体関連株を中心に売られた。米国とイスラエルによるイラン攻撃前の２月２７日以降、下落幅は７７８６円（１３・２３％）に達した。３月