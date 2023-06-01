お笑いコンビ、ニューヨークの嶋佐和也（39）と屋敷裕政（40）が31日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。同期の横澤夏子について語った。ニューヨークの同期芸人として、横澤夏子、鬼越トマホーク、おかずクラブ、マテンロウ、デニスの名前があがると、MCのハライチ澤部佑が「横澤以外はみんな性格悪そうだね」と話した。すると嶋佐は「いやいや、横澤が一番悪いっすよ」と答えた。ハライチ岩井勇気が「