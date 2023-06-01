【Amazon：Thrustmaster ゲーミングデバイス】 セール期間：4月1日～4月6日23時59分 Thrustmaster フライトスティック HOTAS Warthog AmazonにてThrustmasterのゲーミングデバイスが特別価格で販売されている。期間は4月6日23時59分まで。 対象商品には、ハンドルコントローラー「T128」やフライトスティック「TCA Sidestick X Airbus Edition」、ファ