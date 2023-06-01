ボートレース福岡の「ヴィーナスシリーズ第１戦・マクール杯」が１日に開幕する。大山千広（３０＝福岡）が手にした７３号機は２連率３３％。使用３節目で前操者・上田健太は予選最終日に連勝を決め、準優に駒を進めた。特訓後、大山は「ターンでの回転の上がりが気になった。ペラは叩いたけど、本体も見たい」と機の底上げのため、本体整備も視野に入れている。今年に入って６節に出場し、３節前の当地前回選で復帰後初Ｖを