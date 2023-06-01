【モデルプレス＝2026/04/01】俳優の山下智久が出演するヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」の新CM「なりたい髪に、まっすぐ」篇および「ビフォーアフター／ストレート→アレンジ」篇が4月1日より公開。あわせて、メイキング映像も解禁された。【写真】山P、ディオール纏い代官山に降臨◆山下智久、ダンディな濡れ髪に変身する新CMストレートヘアケアブランド「Straine」は、髪質に合わせて選べる、普通〜太い髪用「BASIC（