ラガルドＥＣＢ総裁は、前日開催されたＧ７財務相・中央銀行総裁・エネルギー相合同オンライン会合の場で、イラン紛争による経済的影響は短期間に留まるとするベッセント米財務長官の楽観的な見方に異議を唱えた。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。 ベッセント長官は中東で数週間続く戦闘の影響は限定的との考えを示し、ホルムズ海峡の事実上封鎖などの混乱も一時的に留まると主張。これに対し、