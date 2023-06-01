イタリアの国防省が、中東に向かう計画だったアメリカの複数の爆撃機に対し、イタリア軍基地への着陸を認めなかったと地元メディアが報じました。事前に許可を得ていなかったことを理由としてあげています。イタリアメディアによりますと、中東へ向かう計画だったアメリカの複数の爆撃機に対し、イタリア国防省がシチリア島にある空軍基地への着陸を拒否したということです。事前協議が行われておらず、着陸の許可が出ていなかった