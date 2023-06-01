赤ちゃんがかかると重症化するおそれもあるRSウイルスについて、妊婦を対象にしたワクチンの定期接種がきょうから始まります。RSウイルスは、発熱などの風邪のような症状が出る感染症で、特に生後6か月以内に感染した場合に肺炎などを引き起こし、重症化するおそれがあります。生まれてくる赤ちゃんの重症化を予防するための予防接種は、これまで3万円ほどの自己負担が必要でしたが、きょうから原則無料の「定期接種」となります。