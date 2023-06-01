親が働いているかどうかにかかわらず、保育園などを利用できる「こども誰でも通園制度」がきょうから本格的に始まります。「こども誰でも通園制度」は、親が働いていなくても、保育園などに通っていない生後半年から3歳未満の子どもを保育施設に預けることができるもので、きょうから全国的にスタートします。利用料は1時間300円程度。利用時間は原則、月10時間までですが、独自に上限を引き上げている自治体もあります。また、去