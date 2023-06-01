医療保険料に上乗せして徴収する「子ども・子育て支援金」がきょうから始まります。企業の健康保険組合に加入している場合、1人あたり月に平均550円ほどが徴収されます。きょうから始まる「子ども・子育て支援金」は、少子化対策の財源を賄うため、医療保険料に上乗せされる形で数百円程度、徴収されるものです。徴収される金額は加入している保険や所得によって異なり、例えば企業の健康保険組合の場合、2026年度、1人あたり平均