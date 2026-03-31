優しい言葉をかけてくれる義母、表面上は何の問題もなさそうでした。でもこういう「全部うまくいってそうな状況」ってだいたい長続きしない…!?義母の豹変ぶり、次の展開でいよいよ明らかになってきます。>>【まんが】本音と建前が違う義母(ウーマンエキサイト編集部)