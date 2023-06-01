あすから4月。自転車での交通違反にいわゆる青切符が導入されます。あすから自転車にも導入が始まる、交通反則通告制度。一定の交通違反をした際に青切符と呼ばれる告知書を渡され、反則金を納めると刑事手続きに移行せず、前科がつかずに手続きが終わる制度です。自転車の交通違反を警察官が確認すると、原則は違反の内容を示したカードを渡し「指導警告」をしますが、悪質で危険な違反には青切符が交付されます。女性「イヤホン