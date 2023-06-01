1985（昭和60）年4月1日、「半官半民」といわれた3公社のうち、日本電信電話公社と日本専売公社が民営化され、株式会社のNTTとJTとして新たに発足した。第2次臨時行政調査会が提言した3公社の民営化を、中曽根政権が推進。残る国鉄は87年4月に分割民営化された。写真は除幕されたNTTの社章と社旗。