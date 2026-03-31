沖縄県名護市の辺野古沖で同志社国際高校の生徒らが乗る船が転覆し、女子生徒（17）と船長（71）の2人が死亡した事故を受けて、高校を運営する学校法人同志社は、今月28日付で第三者による調査委員会を設置したと発表しました。修学旅行の実施プロセスにおける事実関係の解明や原因の分析、再発防止策の提言を得ることを目的としていて、結果は取りまとめ次第、速やかに発表するとしています。