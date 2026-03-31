経済産業省は30日時点のレギュラーガソリンの全国平均店頭価格を公表し、速報値は、1リットルあたり170円20銭となりました。政府はガソリン価格を170円程度に抑えるため、19日から石油元売り各社への補助金の支給を始めていて、10日あまりで目標水準を達成した形です。確報値は4月1日午後2時に発表されます。