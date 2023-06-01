BABYMETALが、初のデラックスアルバム『METAL FORTH (DELUXE EDITION)』を6月26日に全世界同時リリースする。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、King Gnu、ちゃんみな、aiko、乃紫、キタニタツヤ feat. BABYMETAL……注目新譜6作をレビュー） 同情報は、本日4月1日“FOX DAY”に、“メタルの神・キツネ様からのお告げ”により2026年の活動予定として発表されたものだ。さらに、すでに発表されているヨーロッパツ