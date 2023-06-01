Omoinotakeが、新曲「ペトリコール (feat. 小笹大輔)」を本日4月1日に配信リリースした。 （関連：Omoinotake、日本武道館に立つ！音楽を諦めなかった14年の物語のその先――3人が鳴らす温もりの正体） 本楽曲は、Omoinotakeと旧知の仲であるOfficial髭男dismの小笹大輔（Gt）をゲストに迎え、お互いのルーツであるラウドロックやエモを基軸に制作された楽曲。バンドとして初めてギタリストを