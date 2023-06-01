iriが、新曲「力説」を本日4月1日に配信リリースした。 （関連：さらさ、佐久間龍星、Arche、BMSG、柊人……2020年代ジャパニーズR&Bから生まれる新しい“鳴り”） 10周年イヤーを迎える2026年初リリースとなる本楽曲は、あたたかな空気をまとった、どこか懐かしさを感じるサウンドに乗せて、“心に浮かぶ誰か”に向けて想いを綴った、手紙のような一曲に仕上がっている。 また、本楽曲は盟