【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSのJinが出演する、マンダム「ルシードエル」新CM『アルガンリッチオイルシリーズ』篇が、WEBで公開された。Jinは『アールイーシリーズ』篇に引き続き、新CM『アルガンリッチオイルシリーズ』篇に出演。なお、CMの地上波での放送開始日は4月23日となる。Jinオリジナルアイテムが当たるキャンペーンもスタート。 ■ルシードエル