太陽ホールディングス [東証Ｐ] が3月31日大引け後(23:55)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来72.5円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、現時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に